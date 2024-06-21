В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Воздушную тревогу сперва объявили в Киеве, это произошло в 13:57. После этого "покраснели" все регионы Украины.

Воздушные силы ВСУ заявили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России. В связи с этим по всей Украине есть ракетная угроза.

Обновлено в 14:27

По областям отбой воздушной тревоги из-за взлета МиГ-31К.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:00

Чем опасен МиГ-31К

Взлет российского истребителя-перехватчика МиГ-31К всегда приводит к масштабной воздушной тревоге в Украине. Это связано с тем, что этот самолет является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал".

Указанная ракета является тяжелой целью для украинской противовоздушной обороны. Ее могут сбить только современные зенитно-ракетные комплексы, например, Patriot и Samp/T.