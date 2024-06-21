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В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога 21 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога у п'ятницю, 21 червня, охопила Україну. Зафіксовано зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу спершу оголосили у Києві, це сталося о 13:57. Після цього "почервоніли" всі регіони України.

Повітряні сили ЗСУ заявили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Росії. У зв'язку з цим по всій Україні є ракетна загроза.

Оновлено о 14:27

По областях відбій повітряної тривоги через зліт МіГ-31К.

Карта повітряних тривог станом на 14:00

Чим небезпечний МіГ-31К

Зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31К завжди призводить до масштабної повітряної тривоги в Україні. Це пов'язано з тим, що цей літак є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

Вказана ракета є важкою ціллю для української протиповітряної оборони. Її можуть збити лише сучасні зенітно-ракетні комплекси, наприклад, Patriot та Samp/T.

Нагадаємо, минулої ночі, 20 червня, росіяни атакували українську енергетику. Загарбники випустили по Україні 27 дронів-камікадзе та дев'ять ракет різних типів. Сили ППО знищили всі "Шахеди" та п'ять ворожих ракет.

В ніч на 21 червня окупанти атакували Україну чотирма керованими ракетами Х-59/Х-69, які протиповітряна знищила. Окупанти намагалися вдарити по об'єктах критичної інфраструктури.

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