В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Обстрел Украины 28 мая

Сегодня ночью, 28 мая, российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось уничтожить три вражеских "Шахеда".

Днем российские оккупанты снова запускали ударные дроны "Шахед" по Украине. Один из них кружил над Черкасской областью несколько часов.

Также недавно раздавались взрывы в Харькове и Одессе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.