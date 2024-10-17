В Украине ликвидировали масштабный наркокартель, производивший амфетамин и Альфа-PVP

Полиция в результате масштабной спецоперации полиции ликвидировала крупный наркокартель. Его участники занимались изготовлением и продажей психотропных веществ через каналы в мессенджерах.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его данным, в рамках операции было проведено более 230 обысков в 20 регионах страны.

В результате были задержаны более 60 человек, а также ликвидировано 19 нарколабораторий, которые ежемесячно изготавливали почти тонну амфетамина и Альфа-PVP.

Доходы преступной группы достигали более 350 миллионов гривен в месяц.

"Такой должна быть борьба с незаконным оборотом наркотиков: системной и в первую очередь нацеленной на тех, кто обеспечивает предложение", - заявил Клименко.

Фото: В Украине ликвидировали масштабный наркокартель (t.me/Klymenko_MVS)