УЗ запустит новые поезда в Карпаты на зимние праздники: маршруты

"Укрзализныця" планирует запустить ряд маршрутов в горы Украины к рождественско-новогодним праздникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

Так, уже доступны для приобретения билеты на новый поезд - №194/193 Кривой Рог - Ясиня.

"Напомним, что этот поезд в новом расписании соединил Днепропетровскую область с горами (станциями Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохта, Яремче) напрямую удобным расписанием", - говорится в сообщении.

Новые маршруты и их график:

Из Кривого Рога поезд №194/193 будет отправляться с 17 декабря через день в 11:02 и прибывать к станции Ясиня в 10:06. В обратном направлении из Ясиня поезд будет отправляться с 18 декабря в 13:28 и прибывать в Кривой Рог в 10:34.

Также доступны для приобретения билеты на новые поезда №143/144 - 142/141 Сумы, Чернигов - Ивано-Франковск и №365/366 Луцк - Рахов, а именно:

Поезд №143/144 - 142/141 Сумы, Чернигов - Ивано-Франковск будет отправляться из Сум с 11 декабря в 19:01, из Чернигова - в 21:18 и прибывать в Ивано-Франковск в 13:20. В обратном направлении из Ивано-Франковска поезд будет отправляться с 12 декабря в 14:44 и прибывать в Чернигов в 7:26, в Сумы - в 9:56.

Поезд №365/366 Рахов-Луцк будет отправляться из Рахова с 20 декабря в 19:37 и прибывать в Луцк в 11:30. В обратном направлении из Луцка поезд будет отправляться с 21 декабря в 17:45 и прибывать в Рахов в 8:55.

Где купить билеты

Билеты на все поезда доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.