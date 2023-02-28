Для Украины лучше, чтобы Россия распалась на несколько стран, - нардеп Костенко

Украине выгоднее, чтобы Россия распалась на несколько стран, с которыми можно было бы отдельно постепенно налаживать диалог.

"Даже при изгнании россиян за границы 1991 года мы понимаем, что будем жить примерно как Израиль - в окружении врагов и еще не один год мы будем тратить деньги на "оборонку", готовить солдат, у нас должна быть увеличена армия", - сказал он.

При этом Костенко отметил, что то, что Россия распадется - это "вангование", поскольку неизвестно, какой будет процесс.

"То, что мы видим сейчас в России, они даже боятся выйти на улицу. И такие режимы могут при недовольстве народа, как было в СССР, десятилетиями существовать. Посмотрите на ту же Беларусь, они показали, они вышли, но их загнали снова назад дубинками и оружием. У них нет свободы, которая есть у украинцев, и они готовы сидеть дальше десятилетиями", - сказал он.

Нардеп отметил, что для Украины было бы лучше, чтобы РФ была не одной большой державой, а распалась на несколько государств, с которыми можно было бы отдельно постепенно налаживать диалоги, чтобы наше население могло чувствовать себя безопасно.

"Мы ведь понимаем, что у нас 4 тысячи км границы с РФ, но даже когда мы победим, 20-30 лет мы будем противостоять дальше, а потом все равно придется налаживать какие-то отношения, в том числе экономические. И мы понимаем, что есть под боком одна такая страна, в которой есть угроза того, что придет один такой человек, как Путин, и будет риск того, чтобы вернуть всю эту армаду против нашего государства", - сказал он.

Поэтому, по словам Костенко, было бы лучше отдельно говорить с несколькими странами, чтобы у них не было возможности противостоять нам.

"Конечно, для нас выгоднее, чтобы Россия была развалена. Может быть, не территориально, а изнутри, культурно. Нам важно, чтобы она была поделена, скажем так", - сказал он.

При это нардеп не думает, что это произойдет до нашей победы или сразу после нее. Он считает, что над этим нужно будет работать. Так как это направление - залог дальнейшего мирного сосуществования стран.