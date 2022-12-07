Исчезновение России - самая надежная гарантия безопасности: Данилов о "недопущении эскалации"

Призывами "не допустить эскалации конфликта" отдельные лица пытаются скрыть собственное бездействие и безволие. В то же время исчезновение России является наилучшей гарантией безопасности для мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу секретаря СНБО Алексея Данилова.

Как отметил Данилов, призывы к недопущению эскалации конфликта начинают все больше вызывать непонимание, особенно у украинских героев, которые в это время находятся в вихре той же эскалации.

"Создается стойкое впечатление, что главная цель тех, кто повторяет эту мантру - подменить реальные шаги ширмой бездействия и безволия", - пишет Данилов.

Секретарь СНБО напомнил о том, что война с Россией началась еще 27 февраля 2014 года, когда враг захватил парламент и правительство Крыма и продолжилась кровавой бойней в Луганской и Донецкой областях. Уже 24 февраля 2022 года Кремль решился на полномасштабное вторжение на территорию Украины.

"Для нас не может быть большей эскалации, чем убийство режимом Путина (Владимир Путин, президент России, - ред.) 444 украинских детей, тысяч военных и гражданских, потеря территории и разрушение нашей мирной жизни", - отметил секретарь СНБО.

Украина, со своей стороны, использует все доступные и законные средства и методы для наказания врага, а также освобождения собственных земель. Все объекты на временно оккупированных территориях, на которых развевается российская трехцветная тряпка, являются потенциальными целями для наших воинов.

"Для достижения поставленных верховным главнокомандующим задач цели Украины будут заканчиваться там, где этого потребуют национальные интересы, а украинские стратегические интересы закончатся там и тогда, когда закончится Россия и сгинет в историческое небытие", - добавил Данилов.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, исчезновение России с карты мира - самая надежная гарантия безопасности для Украины и мира в целом.

"И напоследок. Лучший метод "не допустить эскалации конфликта" - это ликвидация собственно причины "эскалации конфликта" - а именно полное и безусловное военное поражение России с последующей депутинизацией, денуклеаризацией и дерашизацией российских "населенцев", - отметил секретарь СНБО.