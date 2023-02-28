Для України краще, щоб Росія розпалася на кілька країн, - нардеп Костенко
Україні вигідніше, щоб Росія розпалася на кілька країн, з якими можна було б окремо поступово налагоджувати діалог.
Про це розповів секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, військовослужбовець Роман Костенко в інтерв'ю РБК-Україна.
"Навіть при вигнанні росіян за кордони 1991 року ми розуміємо, що житимемо приблизно як Ізраїль - в оточенні ворогів і ще не один рік ми витрачатимемо гроші на "оборонку", готуватимемо солдатів, у нас має бути збільшена армія", - сказав він.
При цьому Костенко зазначив, що те, що Росія розпадеться, - це "вангування", оскільки невідомо, який буде процес.
"Те, що ми бачимо зараз у Росії, вони навіть бояться вийти на вулицю. І такі режими можуть за невдоволення народу, як було в СРСР, десятиліттями існувати. Подивіться на ту ж Білорусь, вони показали, вони вийшли, але їх загнали знову назад палицями та зброєю. Вони не мають свободи, яка є в українців, і вони готові сидіти далі десятиліттями", - сказав він.
Нардеп зазначив, що для України було б краще, щоб РФ була не однією великою державою, а розпалася на кілька держав, з якими можна було б окремо поступово налагоджувати діалоги, щоб наше населення могло почуватися безпечно.
"Ми ж розуміємо, що у нас 4 тисячі км кордону з РФ, але навіть коли ми переможемо, 20-30 років ми протистоятимемо далі, а потім все одно доведеться налагоджувати якісь відносини, в тому числі економічні. І ми розуміємо, що є під боком одна така країна, в якій є загроза того, що прийде одна така людина, як Путін, і буде ризик того, щоби повернути всю цю армаду проти нашої держави", - сказав він.
Тому, за словами Костенка, було б краще окремо говорити з кількома країнами, аби вони не мали можливості протистояти нам.
"Звичайно, для нас вигідніше, щоб Росія була розвалена. Можливо, не територіально, а зсередини, культурно. Нам важливо, щоб вона була поділена, скажімо так", - сказав він.
При цьому нардеп не думає, що це станеться до нашої перемоги чи одразу після неї. Він вважає, що над цим потрібно працювати. Тому що цей напрямок - запорука подальшого мирного співіснування країн.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що розвал РФ стане найкращою гарантією безпеки для України та світу.
Крім того, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов припускає, що Росія може розвалитися на кілька суб'єктів.
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