Для України краще, щоб Росія розпалася на кілька країн, - нардеп Костенко

Україні вигідніше, щоб Росія розпалася на кілька країн, з якими можна було б окремо поступово налагоджувати діалог.

"Навіть при вигнанні росіян за кордони 1991 року ми розуміємо, що житимемо приблизно як Ізраїль - в оточенні ворогів і ще не один рік ми витрачатимемо гроші на "оборонку", готуватимемо солдатів, у нас має бути збільшена армія", - сказав він.

При цьому Костенко зазначив, що те, що Росія розпадеться, - це "вангування", оскільки невідомо, який буде процес.

"Те, що ми бачимо зараз у Росії, вони навіть бояться вийти на вулицю. І такі режими можуть за невдоволення народу, як було в СРСР, десятиліттями існувати. Подивіться на ту ж Білорусь, вони показали, вони вийшли, але їх загнали знову назад палицями та зброєю. Вони не мають свободи, яка є в українців, і вони готові сидіти далі десятиліттями", - сказав він.

Нардеп зазначив, що для України було б краще, щоб РФ була не однією великою державою, а розпалася на кілька держав, з якими можна було б окремо поступово налагоджувати діалоги, щоб наше населення могло почуватися безпечно.

"Ми ж розуміємо, що у нас 4 тисячі км кордону з РФ, але навіть коли ми переможемо, 20-30 років ми протистоятимемо далі, а потім все одно доведеться налагоджувати якісь відносини, в тому числі економічні. І ми розуміємо, що є під боком одна така країна, в якій є загроза того, що прийде одна така людина, як Путін, і буде ризик того, щоби повернути всю цю армаду проти нашої держави", - сказав він.

Тому, за словами Костенка, було б краще окремо говорити з кількома країнами, аби вони не мали можливості протистояти нам.

"Звичайно, для нас вигідніше, щоб Росія була розвалена. Можливо, не територіально, а зсередини, культурно. Нам важливо, щоб вона була поділена, скажімо так", - сказав він.

При цьому нардеп не думає, що це станеться до нашої перемоги чи одразу після неї. Він вважає, що над цим потрібно працювати. Тому що цей напрямок - запорука подальшого мирного співіснування країн.