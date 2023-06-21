RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине хотят освободить от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов

Фото: в Украине хотят освободить от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Министерстве экономики Украины рассматривают возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергея Сметанко во время IT Ukraine Legal Conference.

"Каждая отрасль - уникальная, но ІТ-отрасль - одна из самых мощных и важных в Украине. Мы понимаем, что ФЛП - это основная форма трудоустройства в ІТ. Знаем, что есть сейчас и гиг-специалисты. К сожалению, сейчас все они выпали из системы", - рассказал о проблеме он.

Сметанко отметил, что в законе четко написано, что могут бронироваться только предприятия, учреждения и организации.

"Мы работаем над этим вопросом, думаем о соответствующих изменениях в закон. Уже есть определенные наработки, но пока на рабочем уровне", - отметил директор департамента.

Бронь от мобилизации

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которіе могут быть забронированы от мобилизации. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Для справки

Закрытие ФЛП через "Дія"

На портале "Дія" запустили услугу по закрытию ФЛП. Теперь не нужно стоять в очередях, а достаточно сделать несколько кликов. Около недели назад на портале "Дія" запустили бета-тест закрытия ФЛП. Предпринимателей просили протестировать новую услугу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине