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"Дія" запустила услугу, которую ждали ФЛП

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Украина, Среда 21 июня 2023 11:01
"Дія" запустила услугу, которую ждали ФЛП Фото: "Дія" запустила новую услугу для ФЛП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На портале "Дія" запустили услугу по закрытию ФЛП. Физические лица-предприниматели смогут сделать это в несколько кликов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram .

"Она полностью автоматическая. Отсутствует какой-либо человеческий фактор. Больше не нужно долго ждать, пока заявление вручную обработает госрегистратор", - написал он.

По его словам, информация подтягивается из Единого государственного реестра (ЕГР) - это делает невозможными ошибки.

"Вам нужно только проверить данные и поставить электронную подпись. Далее заявление обработается автоматически. Результат получите на почту и в личном кабинете гражданина на портале Дія", - добавил министр.

Ранее "Дія" запустила бета-тест закрытия ФЛП. С новой услугой можно будет не только открыть, но и закрыть ФЛП за несколько кликов.

По данным Госстата, на 1 апреля 2023 года в Украине было зарегистрировано 1,45 млн физических лиц-предпринимателей.

Услуга по закрытию ФЛП будет особенно актуальна, когда Рада окончательно вернет довоенное налоговое законодательство и штрафы, в том числе для ФЛП. Ожидается, что это произойдет с 1 августа 2023 года.

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