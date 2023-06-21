В Україні хочуть звільнити від мобілізації ФОП та гіг-фахівців

"Кожна галузь - унікальна, але ІТ-галузь - одна із найпотужніших і найважливіших в Україні. Ми розуміємо, що ФОП - це основна форма працевлаштування в ІТ. Знаємо, що є і гіг-спеціалісти. На жаль, зараз всі вони випали із системи", - розповів про проблему він.

Сметанко зазначив, що у законі чітко написано, що можуть бронюватися лише підприємства, установи й організації.

"Ми працюємо над цим питанням, думаємо про відповідні зміни до закону. Вже є певні напрацювання, але поки на робочому рівні", - зазначив директор департаменту.

Бронь від мобілізації

Під час дії військового стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації. Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Для довідки

Закриття ФОП через "Дія"

На порталі "Дія" запустили послугу із закриття ФОП. Тепер не потрібно стояти у чергах, а достатньо зробити кілька кліків. Близько тижня тому на порталі "Дія" запустили бета-тест закриття ФОП. Підприємців просили протестувати нову послугу.