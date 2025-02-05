В Украине хотят ввести ответственность за нарушение санкций: каким будет наказание

В Украине планируют ввести уголовную ответственность за нарушение санкций. Предусматриваются штрафы и лишение свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минюст .

"Во-первых, это необходимое условие для вступления Украины в ЕС. В апреле 2024 года Евросоюз принял соответствующую Директиву, обязательную для всех стран-членов. Во-вторых, это эффективный инструмент давления на правонарушителей и наполнения государственного бюджета", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Минюсте, новым законопроектом будет дополнен Уголовный кодекс Украины. В частности, новая статья предусматривает уголовную ответственность за два вида нарушений:

нарушение санкций (умышленное или по неосторожности);

обход санкций (только умышленный).

Пороговая сумма, после которой будет действовать уголовная ответственность, составит 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, 151 400 грн в 2025 году.

Нарушителям грозят штрафы от 25000 до 120000 необлагаемых минимумов доходов граждан, лишение свободы от 2 до 10 лет, запрет занимать определенные должности до 15 лет, конфискация имущества и ликвидация с конфискацией имущества для юридических лиц.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что нарушение санкций, введенных против России, должно трактоваться, как соучастие в войне.