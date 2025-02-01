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Нарушение санкций должно трактоваться, как соучастие в войне, - Зеленский

Суббота 01 февраля 2025 20:25
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Нарушение санкций должно трактоваться, как соучастие в войне, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Нарушение санкций введенных против России, должно трактоваться, как соучастие в войне. Тот, кто помогает россиянам уничтожать жизни, должен за это отвечать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

Глава государства отметил, что только в ночь на 1 февраля враг применил 165 ракет и дронов различных типов для атаки по Украине. В частности, под ударами были Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области.

Он сказал, что врагу не удалось бы наносить такой вред, если бы вражеское вооружение не имело компоненты производства других стран, в частности, их имеют "Шахеды" и ракеты.

"Сто шестьдесят пять ударных единиц в одном ночном ударе России - все эти "Искандеры", "Калибры" и другие средства для убийств - это сотни и даже тысячи компонентов из других стран. Страны Европы, Китай и даже Америка. Без таких критических компонентов не будет никакой возможности России ломать жизнь других народов", - сказал Зеленский.

В связи с этим президент подчеркнул, что критически важно, чтобы санкции против РФ были сильными и такими, что их не обойти при любых обстоятельствах.

"Не должно остаться ни одного способа поставки в Россию критических компонентов для оборонного производства. Нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне, и тот, кто помогает уничтожать жизнь, должен за это отвечать", - резюмировал глава государства.

Обстрелы РФ

Напомним, сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Полтаве. В результате атаки погибли 8 человек, среди них - один ребенок. Кроме того, были травмированные.

Также мы писали, что вчера вечером, россияне нанесли ракетный удар по историческому центру Одессы. По итогу было повреждено около 15-ти памятников культурного наследия.

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