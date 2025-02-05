В Україні хочуть запровадити відповідальність за порушення санкцій: яким буде покарання

В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за порушення санкцій. Передбачаються штрафи та позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мін'юст.

"По-перше, це необхідна умова для вступу України до ЄС. У квітні 2024 року Євросоюз ухвалив відповідну Директиву, обов'язкову для всіх країн-членів. По-друге, це ефективний інструмент тиску на правопорушників та наповнення державного бюджету", - сказано у повідомленні.

Як пояснили у Мін'юсті, новим законопроектом буде доповнено Кримінальний кодекс України. Зокрема, нова стаття передбачає кримінальну відповідальність за два види порушень:

порушення санкцій (умисне або з необережності);

обхід санкцій (лише умисний).

Порогова сума, після якої діятиме кримінальна відповідальність, становитиме 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 151 400 грн у 2025 році.

Порушникам загрожують штрафи від 25000 до 120000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі від 2 до 10 років, заборона обіймати певні посади до 15 років, конфіскація майна та ліквідація з конфіскацією майна для юридичних осіб.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що порушення санкцій, запроваджених проти Росії, має трактуватися, як співучасть у війні.