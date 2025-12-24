ua en ru
В Украине появится новый праздник, будут отмечать 7 января

Среда 24 декабря 2025 14:02
UA EN RU
В Украине появится новый праздник, будут отмечать 7 января 7 января теперь официально будут отмечать День программиста (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине официально появится еще один профессиональный праздник - День программиста. Его ежегодно будут отмечать 7 января. Сегодня, 24 декабря, Кабмин согласовал соответствующий Указ президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

День программиста будут отмечать 7 января

Отныне День программиста официально ежегодно будут отмечать 7 января.

"Учитывая значительный вклад специалистов по информационным технологиям в развитие цифровой экономики и цифровой безопасности государства, что играет важную роль в укреплении национальной безопасности и обороноспособности Украины, а также развития ІТ-индустрии: установить в Украине профессиональный праздник - День программиста, который отмечать 7 января", - говорится в Указе президента.

Этот Указ вступает в силу со дня опубликования.

В Украине появится новый праздник, будут отмечать 7 январяУказ президента об установлении официальной даты Дня программиста (скриншот)

Почему профессиональный праздник назначили на 7 января

Ранее День программиста в Украине праздновали неофициально дважды:

  • 7 января в Международный день программистов, который создали в 2007 году;
  • и 13 сентября или 12 сентября в високосный год - в 256-й день года (символически 256 - количество значений в 8-битном байте).

Сентябрьская дата праздника имеет российское происхождение, поэтому с 2022 года украинские IT-специалисты отказались от нее в пользу международной даты 7 января.

Читайте также о том, что в Украине планируют пересмотреть подход к формированию праздничных и памятных дат в государственном календаре. По словам президента Владимира Зеленского, война выявила ряд проблемных календарных совпадений, в частности когда дни национальных трагедий приходятся на профессиональные праздники. Или когда в один день сосредоточено несколько разных дат, унаследованных еще с советских времен и первых лет независимости.

Ранее мы писали о том, что Зеленский подписал Указ об установлении нового профессионального праздника - Дня войск радиоэлектронной борьбы. Он будет отмечаться ежегодно 12 сентября.

