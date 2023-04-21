Военкомат или штраф? Для работы и учебы нужен военный билет: что это за документ

Военные билеты, независимо от того, действует ли военное положение, должны быть у всех военнообязанных. Это документ, определяющий принадлежность его владельца к исполнению воинского долга.

Зачем нужны военные билеты, требуют ли их сейчас при поступлении на учебу, регистрации брака, что будет, если у вас нет военного билета и за что могут оштрафовать работодателей – рассказал Антон Маринич , ведущий юрисконсульт компании Nota Group.

– Недавно появилась информация, что на работу или обучение в Украине зачислять военнообязанных могут только после подтверждения того, что они состоят на военном учете. Похоже, эти нормы действовали и раньше. Тогда что в таком случае меняется сейчас?

– Да, эта норма не нова. Такие требования были предусмотрены и в прошлом порядке ведения военного учета. Как при принятии на работу, так и при поступлении на обучение обязательным условием является пребывание кандидата или абитуриента на военном учете. При этом обязательно должен предъявляться один из военно-учетных документов. Такими документами являются:

удостоверение о приписке (приписное свидетельство) – для призывников;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного – для военнообязанных;

военный билет – для резервистов.

В начале 2023 года добавилась возможность предъявить такой документ в электронной форме – с использованием мобильного приложения "Дия", но эта функция еще в работе. Военно-учетные документы появятся в этом приложении в будущем.

Поэтому предприятия, которые нанимают на работу работников без военно-учетного документа или учебные заведения, нарушающие соответствующие требования, могут быть оштрафованы. Размер штрафа во время действия военного положения составляет от 5100 грн до 8500 грн.

– В Украине студенческий билет может давать право на отсрочку от мобилизации? Могут ли запретить мужчинам учиться во время военного положения?

– Что касается студенческого билета, то только его наличие у мужчины не дает автоматически права на отсрочку от мобилизации. Исключительные основания отсрочки указаны в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Для отсрочки, согласно этому закону, мужчина должен:

учиться по дневной или дуальной форме получения образования; учиться как студент в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования; или осуществлять обучение как ассистент-стажер, аспирант, докторант по дневной или дуальной форме.

Фото: Во время действия военного положения запрета на образование для мужчин нет, поэтому они могут свободно поступать на обучение (Getty Images)

Студенты заочной формы обучения не имеют права на отсрочку от мобилизации. Учебные заведения обязаны вести военный учет и уведомлять территориальные центры комплектования и социальной поддержки о таких лицах. Также студент может самостоятельно обратиться в свой военкомат и предоставить документы об обучении. К примеру, справку об обучении на дневной форме.

Запрета на получение образования для мужчин нет, поэтому они могут свободно поступать на учебу. Если у мужчины нет военно-учетного документа, ему могут отказать в принятии на обучение. Для мужчин, являющихся студентами, рекомендуем иметь при себе оригинал справки об обучении или хотя бы копию и подать ее в военкомат, если этого не сделало учебное заведение).

– Требуют ли сейчас военный билет при регистрации брака?

– Органы государственной регистрации актов гражданского состояния обязаны сообщать ТЦК и СП о браке или разводе по установленной форме. В этой форме (уведомление) есть графа, в которой указывается серия и номер военного билета (временного удостоверения военнообязанного) или удостоверения о приписке.

Именно для этого ЗАГС и требует предоставления военно-учетного документа, чтобы эти сведения затем передать военкомату. К слову, срок передачи составляет до 7 дней. Отсутствие военно-учетного документа или его непредставление в ЗАГС не может быть основанием для того, чтобы отказать в принятии заявления для регистрации брака или развода.

Законодательством предусмотрено, что с запуском информационного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Государственным реестром актов гражданского состояния граждан такие сообщения будут подаваться автоматически и, соответственно, предоставлять военно-учетный документ вместе с заявлением не потребуется. Пока неизвестно, когда такая опция будет интегрирована, а взаимодействие – введено.

– Зачем в целом нужен военный билет во время действия военного положения, что это за документ и какие данные туда вносят?

– Независимо от того, введено военное положение или нет, у каждого военнообязанного или резервиста должен быть военный билет. Военный билет – это документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военнообязанного, резервиста) и определяющий принадлежность его владельца к исполнению воинского долга.

Фото: У каждого военнообязанного или резервиста должен быть военный билет, независимо от того, действует военное положение или нет (Getty Images)

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) выдают военные билеты, в основном, когда происходит призыв или принятие на военную службу.

Военные билеты выдаются и в других случаях:

При зачислении в высшие военные учебные заведения;

При принятии на службу в военном резерве;

Если лицо проходило альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока его прохождения;

Когда лицо исключается из военного учета по состоянию здоровья.

В случае исключения из военного учета военный билет выдается только лицу, у которого его раньше не было. Если военнообязанный или резервист, имеющий военный билет, прошел военно-врачебную комиссию и по состоянию здоровья его сочли непригодным к военной службе, то в таком случае в военном билете проставляется отметка об исключении из военного учета.

В военный билет обязательно вклеивается фотография, удостоверяемая гербовой печатью. На первой странице кроме фотографии вносится информация о дате и месте рождения, данные об образовании, основной гражданской специальности и семейном положении владельца военного билета.

Другие страницы предназначены для внесения записей о принадлежности к военной службе, записей об учете в запасе, о разрешении на ношение оружия, сведения о прививках, записи о выдаче и изъятии мобилизационных распоряжений, а также для отметок о военном учете.

Отдельно предусмотрены в военном билете правила военного учета граждан и порядок выдачи, обмена военного билета и пользования им.

– Может ли быть так, что у человека нет военного билета? Какие причины могут быть и что за это грозит? Может быть, штраф?

– Ситуации, когда у человека нет военно билета, довольно не редки. Причин несколько: во-первых, он не проходил срочную военную службу или альтернативную службу или вообще никогда не являлся в военкомат. Во-вторых, не проходил военную кафедру во время учебы. Однако таким людям должно выдаваться временное удостоверение военнообязанного.

Фото: Временное удостоверение выдается также военнообязанным женщинам (Getty Images)

Временное удостоверение выдается военнообязанным, которые:

взяты на военный учет военнообязанных и которым присвоены первичные воинские звания офицерского состава запаса (до поступления их личных дел);

потеряли военные билеты (до их получения);

не проходили военную службу (учебные сборы) и не имеют военно-учетной специальности;

признаны призывными комиссиями непригодными в мирное время, ограниченно пригодными в военное время к военной службе по состоянию здоровья (до подтверждения этого решения во время повторного медицинского осмотра);

прибыли из мест лишения свободы

Также временное удостоверение выдается военнообязанным женщинам. Обязанность получить военный билет предусмотрена также правилами военного учета, и если его не выполнять, тогда может быть применен штраф от 510 грн до 850 грн, а за повторное нарушение или в особый период – от 850 грн до 1 700 грн.

– Как быть, если нет реестра военнообязанных на работе? Кто по закону его должен вести и куда эти данные подаются?

– Каждое предприятие, государственные органы, учебные заведения и другие учреждения должны вести военный учет своих работников и студентов.

Рассмотрим на примере предприятия как работодателя. Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением КМУ от 30 декабря 2022 года №1487, возлагает на предприятие обязанность по ведению военно учета своих работников.

Руководитель такого предприятия должен назначить ответственное лицо за ведение военного учета. Если на предприятии работает менее 500 человек, такие обязанности могут выполняться работником службы персонала.

Этот человек ведет Списки персонального военного учета, которые делятся на четыре группы:

список военнообязанных (резервистов) офицерского состава; список военнообязанных (резервистов) рядового, сержантского и старшинского состава; список военнообязанных и резервистов из числа женщин; список персонального военного учета призывников.

Все сведения, которые вносятся в эти списки, предприятие обязано поддерживать в актуальном состоянии, а в случае внесения изменений о военнообязанных должно сообщать ТЦК и СП.

Фото: Каждое предприятие, государственные органы, учебные заведения и другие учреждения обязаны вести военный учет своих работников и студентов (Getty Images)

К таким изменениям относится:

информация о принятии на работу и увольнении с работы (такие данные представляются в 7-дневный срок со дня издания приказа о приеме на работу, увольнении с работы;

со дня издания приказа о приеме на работу, увольнении с работы; изменения фамилии, собственного имени и отчества (при наличии), реквизитов паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, адреса задекларированного/зарегистрированного места жительства, адреса места фактического проживания, семейного положения, образования, места работы и должности – подаются ежемесячно до 5 числа после месяца, в котором были поданы документы об изменениях.

В дальнейшем предприятие должно делать сверку этих списков с военкоматом в соответствии с определенным графиком. Этот график утверждается распоряжением председателя соответствующей районной, районной в Киеве и Севастополе госадминистрации, городского головы.

Предприятие (а именно его руководитель) несет только административную ответственность за ведение этих списков и свое сообщение военкомата об изменении информации в этих списках.

– Что угрожает работодателю, если берет на работу без военного билета? Законно ли не принимать на работу из-за того, что этого документа нет?

– Работодатели, принимающие на работу без военно билета или иного военно-учетного документа, нарушают требования Порядка организации и ведения военного учета. Сразу замечу, что уголовная ответственность руководителей предприятий за нарушение правил ведения военного учета не предусмотрена.

Как я уже говорил, руководителя предприятия можно привлечь только к административной ответственности, предусмотренной ст. 210 КУоАП "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Поскольку военное положение является особым периодом, то сейчас применяется ч. 2 настоящей статьи – повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период. Штраф на должностных лиц за такое нарушение составляет от 5100 до 8500 грн.

Фото: Чтобы получить военный билет, человеку необходимо лично явиться в ТЦК и СП по месту прописки (Getty Images)

Штраф налагается начальником ТЦК и СП – он принимает постановление о привлечении к административной ответственности руководителя предприятия.

Если говорить об уголовной ответственности, то в УК Украины есть три статьи, связанные с мобилизацией, военной службой и военным учетом. Из этих статей можно выделить субъектов преступления, то есть тех, кто его совершает:

призывник; военнообязанный; резервист.

Из этого можно сделать вывод, что руководитель или ответственное лицо за ведение военного учета не несет уголовной ответственности. Пока норма об обязательном наличии военно-учетного документа при принятии на работу или обучение не отменена, она вполне законна.

– Что должно быть указано в военном билете, чтобы выехать за границу? К примеру, отметка о непригодности?

– Для выезда за границу в военном билете должна быть отметка именно об исключении из военного учета. Отдельно подчеркну, что снятие с военного учета и исключение – это совершенно разные вещи. Для того, чтобы проставили отметку об исключении из военного учета, человек должен пройти военно-врачебную комиссию и получить вывод, что именно по состоянию здоровья он признан непригодным к военной службе.

Другой случай – исключение из военного учета в связи с достижением предельного возраста нахождения в запасе. Для военнообязанных, которые находятся в запасе и имеют воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава, предельный возраст пребывания в запасе и в военном резерве – до 60 лет, высшего офицерского состава – до 65 лет. На них не распространяется временное ограничение в праве выезда за границу, но по правилам военного учета такая отметка должна быть проставлена в военном билете.

– Как можно получить военный билет, что для этого нужно сделать?

– Чтобы получить военный билет, человек должен лично явиться в ТЦК и СП по месту прописки и подать соответствующее заявление. Заявление подается по утвержденной форме. К ней нужно приложить:

копию паспорта и идентификационного кода; копию документов об образовании (при наличии);

копию свидетельства о браке (при наличии);

копию свидетельства о рождении ребенка (при наличии); приписное свидетельство.

также обязательно прикладываются три фотографии 3х4, и на обороте указывается фамилия.

Копии перечисленных документов необходимы для подтверждения сведений, которые будут внесены в военный билет. Если военный билет получается повторно, например, в связи с потерей, то до его получения выдается временное удостоверение.