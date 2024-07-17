ua en ru
Ср, 17 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине хотят не наказывать военных за первое дезертирство, но есть условие

Киев, Среда 17 июля 2024 22:03
UA EN RU
В Украине хотят не наказывать военных за первое дезертирство, но есть условие Иллюстративное фото: в Украине хотят не наказывать военных за первое дезертирство (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает освобождение военных от ответственности за первое дезертирство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В Минобороны напомнили, что законопроект предусматривает, что военнослужащие, которые самовольно оставили часть или устроили дезертирство, могут добровольно обратиться к следователю или прокурору с намерением вернуться в воинскую часть для продолжения службы. Такое намерение должно быть одобрено командиром.

"Сейчас должны создать систему, которая разрешила бы ситуацию с возвращением в строй военнослужащих. Именно поэтому действующее законодательство нуждается в изменениях. Существует много случаев, когда самовольно покинувшие часть военнослужащие желают вернуться в армию. Мы должны предоставить им такую ​​возможность и создать условия для их возвращения", - рассказала замминистра обороны Наталья Калмыкова.

В ведомстве уточнили, что если законопроект примут во втором чтении, то таких военнослужащих освободят от уголовной ответственности. При этом после возвращения в часть им возобновят все выплаты и обеспечения.

Дезертиры в Одесской области

Напомним, 15 июля источники РБК-Украина рассказали, что в Одесской области четверо военных-дезертиров пытались сбежать в Молдову. Один из них во время задержания пограничниками сопротивлялся, поэтому его застрелили.

При этом спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина подтвердил, что в Одесской области на наряд пограничников напали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Верховная рада
NEWS
В "Дії" запустили бронирование от мобилизации
В "Дії" запустили бронирование от мобилизации
DAILY
Майор ССО "Симба": Если бы все сказали, что очень хотят воевать, это было бы что-то ненормальное
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Майор ССО "Симба": Если бы все сказали, что очень хотят воевать, это было бы что-то ненормальное