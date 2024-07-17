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В Україні хочуть не карати військових за перше дезертирство, але є умова

Київ, Середа 17 липня 2024 22:03
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В Україні хочуть не карати військових за перше дезертирство, але є умова Ілюстративне фото: в Україні хочуть не карати військових за перше дезертирство (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект, який передбачає звільнення військових від відповідальності за перше дезертирство.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

У Міноборони нагадали, що законопроект передбачає, що військовослужбовці, які самовільно залишили частину або влаштували дезертирство, можуть добровільно звернутися до слідчого чи прокурора із наміром повернутися до військової частини для продовження служби. Такий намір має схвалити командир.

"Зараз повинні створити систему, яка б вирішила ситуацію з поверненням до строю військовослужбовців. Саме тому чинне законодавство потребує змін. Існує багато випадків, коли військовослужбовці, які самовільно залишили частину, бажають повернутися в армію. Ми повинні надати їм таку можливість і створити умови для їх повернення", - розповіла заступник міністра оборони Наталія Калмикова.

У відомстві уточнили, що якщо законопроект ухвалять у другому читанні, то таких військовослужбовців звільнять від кримінальної відповідальності. При цьому після повернення до частини їм відновлять усі виплати та забезпечення.

Дезертири в Одеській області

Нагадаємо, 15 липня джерела РБК-Україна розповіли, що в Одеській області четверо військових-дезертирів намагалися втекти до Молдови. Один із них під час затримання прикордонниками чинив опір, тому його застрелили.

При цьому речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна підтвердив, що в Одеській області на наряд прикордонників напали.

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