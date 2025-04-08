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В Украине готовят новые правила проверки судей: что изменится

Фото: Новые проверки для судей в Украине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Кабмин одобрил законопроект о новых правилах проверки судей. Это часть судебной реформы на пути к евроинтеграции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

Кабинет Министров Украины согласовал новый законопроект, меняющий подход к проверке добропорядочности судей.

В частности объединяет декларации о добропорядочности и родственные связи в одну. Это является частью усилий для евроинтеграции Украины.

Основные нововведения:

  • Объединение двух деклараций - о добропорядочности и родственных связях в одну.
  • Четкие сроки проверки добропорядочности и расширение оснований для ее проведения.
  • Высшая квалификационная комиссия судей получит право официально запрашивать информацию у других учреждений и лиц, которые обязаны предоставить ее.
  • В течение следующих двух лет проверят всех судей Верховного Суда и высших специализированных судов.

Законопроект будет внесен в парламент на рассмотрение для дальнейшего принятия.

Напомним, Верховная рада в декабре 2024 года одобрила ликвидацию скандального Окружного административного суда Киева. Зеленский объяснил свою инициативу о ликвидации суда тем, что этот суд погряз в коррупционных скандалах и потерял доверие.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании Специализированного окружного административного суда. Он заменит ликвидированный Окружной административный суд Киева (ОАСК).

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