В Україні готують нові правила перевірки суддів: що зміниться

Кабінет Міністрів України погодив новий законопроєкт, що змінює підхід до перевірки доброчесності суддів.

Зокрема об'єднує декларації про доброчесність і родинні зв'язки в одну. Це є частиною зусиль для євроінтеграції України.

Основні нововведення:

Об'єднання двох декларацій - про доброчесність і родинні зв'язки в одну.

Чіткі строки перевірки доброчесності та розширення підстав для її проведення.

Вища кваліфікаційна комісія суддів отримає право офіційно запитувати інформацію в інших установ і осіб, які зобов'язані надати її.

Протягом наступних двох років перевірять усіх суддів Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів.

Законопроєкт буде внесено до парламенту на розгляд для подальшого ухвалення.