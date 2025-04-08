В Україні готують нові правила перевірки суддів: що зміниться

Кабінет Міністрів України погодив новий законопроєкт, що змінює підхід до перевірки доброчесності суддів.
Зокрема об'єднує декларації про доброчесність і родинні зв'язки в одну. Це є частиною зусиль для євроінтеграції України.
Основні нововведення:
- Об'єднання двох декларацій - про доброчесність і родинні зв'язки в одну.
- Чіткі строки перевірки доброчесності та розширення підстав для її проведення.
- Вища кваліфікаційна комісія суддів отримає право офіційно запитувати інформацію в інших установ і осіб, які зобов'язані надати її.
- Протягом наступних двох років перевірять усіх суддів Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів.
Законопроєкт буде внесено до парламенту на розгляд для подальшого ухвалення.