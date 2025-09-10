В Украине фиксируют скачки напряжения: чем это опасно для техники и что делать

Почему возникают перебои

Как отметили в компании, в нормальном режиме работы напряжение в магистральных сетях составляет 110 кВ. Однако сейчас этот показатель может быть повышенным из-за роста нагрузки на уцелевшие объекты после вражеских атак.

Кроме того, ситуацию осложняет то, что во время воздушных тревог энергетики вынуждены спускаться в укрытие, что делает невозможным быстрое регулирование напряжения в ручном режиме непосредственно на энергообъектах.

Что советуют делать потребителям

"Сумыоблэнерго" призывает украинцев в случае колебаний напряжения временно выключать приборы, которые могут пострадать, а также пользоваться защитными устройствами для стабильной работы электропроводки.

В то же время в компании отмечают, что единственная причина ситуации - военная агрессия России против Украины.