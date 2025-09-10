В Україні фіксують стрибки напруги: чим це небезпечно для техніки та що робити

В Україні спостерігаються коливання напруги в електромережах через аварійний стан енергосистеми, яка постраждала від російських обстрілів. Українцям розповіли, що варто робити, коли вони помічають це.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Сумиобленерго".
Як зазначили в компанії, у нормальному режимі роботи напруга в магістральних мережах становить 110 кВ. Проте зараз цей показник може бути підвищеним через зростання навантаження на вцілілі об'єкти після ворожих атак.
Крім того, ситуацію ускладнює те, що під час повітряних тривог енергетики змушені спускатися в укриття, що унеможливлює швидке регулювання напруги в ручному режимі безпосередньо на енергооб’єктах.
"Сумиобленерго" закликає українців у разі коливань напруги тимчасово вимикати прилади, які можуть постраждати, а також користуватися захисними пристроями для стабільної роботи електропроводки.
Водночас у компанії наголошують, що єдина причина ситуації - військова агресія Росії проти України.
Раніше РБК-Україна писало, що гендиректор Yasno Сергій Коваленко закликав українців і бізнес підготуватися до можливих відключень електроенергії восени, хоча наразі енергосистема працює стабільно. Він порадив громадянам мати пауербанки, ліхтарики, запас води та продуктів, а підприємствам - перевірити генератори й системи резервного живлення.
Також ми писали, що Путін готує інформаційне прикриття для нових масованих ударів по українській енергетиці, заявляючи, що РФ нібито "не б’є по енергетиці". Керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що це брехня, адже з 2022 року Росія регулярно атакує енергетичні об’єкти, особливо під час підготовки до опалювального сезону та взимку.