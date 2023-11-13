В Украине масштабная воздушная тревога. Была угроза ракетных ударов

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу днем в понедельник, 13 ноября. Была угроза применения российскими оккупантами ракетных ударов по территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

Сигналы об угрозе воздушных атак зазвучали в разных областях Украины около 12:40. Тревога также была объявлена в Киевской области и столице.

Как предупреждают военные, есть угроза применения врагом крылатых ракет Х-22 с восточного направления.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Оставайтесь в укрытии!" - говорится в обвлении.

Перед этим в ВС отмечали угрозу баллистических ударов, однако позже было заявление об отмене.

Вместе с тем военные добавили, что ситуация по активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении не изменилась.

Отбой угрозы

В 12:58 в Воздушных силах заявили об отбое ракетной угрозы по областям.

В регионах объявляют об отмене тревоги. Так, по состоянию на 13:03 карта тревог выглядит так:

"Внимание! На юго-восточном направлении сохраняется активность вражеской тактической авиации! Угроза применения авиационного вооружения!" - говорится в сообщении ВС.

Ракетные атаки РФ и удар по Киевской области

Отметим, что сутками ранее, 12 ноября тоже после полудня во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной тому был взлет российского истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".

А перед этим, 11 ноября около 08:00, перед объявлением воздушной тревоги, в Киеве прогремели взрывы. Городской голова Виталий Кличко тогда заявил, что взрывы были слышны на левом берегу столицы. Позже стало известно о работе противовоздушной обороны по баллистике врага на территории региона.

Через некоторое время Воздушные силы заявили, что зенитно-ракетный комплекс Patriot сбил баллистическую ракету, а в Министерстве внутренних дел показали фотографии разрушений в регионе.