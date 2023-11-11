В Киеве раздались сильные взрывы
Фото: в Киеве раздались сильные взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве, утром, 11 ноября, раздались сильные взрывы. После этого в столице объявили о воздушной тревоге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
О взрывах заявили корреспонденты "Суспільного". Пока что официальные лица никак не комментировали данную ситуацию.
"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь к укрытию!", - пишет КГВА.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 08:05 (alerts.in.ua)
Что говорят в Воздушных силах
В Воздушных силах ВС Украины предупредили о ракетной опасности.
Также воздушная тревога была объявлена на территории Одесской области.
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