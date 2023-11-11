В Киеве раздались сильные взрывы

В Киеве, утром, 11 ноября, раздались сильные взрывы. После этого в столице объявили о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

О взрывах заявили корреспонденты "Суспільного". Пока что официальные лица никак не комментировали данную ситуацию. "В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь к укрытию!", - пишет КГВА. Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 08:05 (alerts.in.ua) Что говорят в Воздушных силах В Воздушных силах ВС Украины предупредили о ракетной опасности. Также воздушная тревога была объявлена на территории Одесской области. Новость дополняется...