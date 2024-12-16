В Украине есть лазерное оружие "Тризуб" и развивается проект дрона-"матки", - Сухаревский

"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодня мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты", - рассказал Сухаревский.

По его словам, сейчас Силы беспилотных систем на пути к тому, чтобы масштабировать и усиливать лазер.

"Он действительно работает, он действительно есть", - подчеркнул он.

Сухаревский также рассказал, что в Украине развивают программу дрона-"матки", которая несет легкие ударные дроны.

"Мы сегодня применяем так называемые дроны-"матки", носители FPV, с глубиной занесения более 70 км. Они несут 2 FPV под собой и реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника. Как по мне, это действительно прорыв", - отметил полковник.

Он отметил, что масштабирование этого проекта является одним из самых перспективных элементов в его работе.

Силы беспилотных систем ВСУ

В феврале этого года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и Генштабу проработать вопрос о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил. В Минобороны рассказали, для чего нужен новый род войск. Летом был назначен командующий Сил беспилотных систем ВСУ. Им стал полковник Вадим Сухаревский. Что известно о командующем читайте в материале РБК-Украина.