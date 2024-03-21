Преподавателя из Запорожья отправили в тюрьму. Он сдавал ФСБ позиции техники ВСУ

Преподаватель учебного заведения в Запорожье помогал россиянам и сдавал им позиции украинской военной техники. Его приговорили к 9 годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

Злоумышленником оказался преподаватель местного высшего профессионального училища. Для сбора разведывательной информации он обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче, которая расположена в садовом товариществе вблизи южного фронта.

Оттуда российский информатор пытался обнаружить места дислокации подразделений ВСУ, используя бинокль и другую оптику.

Также на велосипеде он объезжал прилегающую местность, где фиксировал перемещение украинской военной техники.

У него был сообщник

Вражеский приспешник поддерживал коммуникацию с оккупантами через "связного". Им оказался блогер прокремлевского Telegram-канала, который находился во временно оккупированной части региона и работал на ФСБ.

Фото: Предатель (facebook.com/SecurSerUkraine)

Именно он дистанционно привлек преподавателя запорожского вуза к сотрудничеству после того, как увидел его антиукраинские комментарии в популярном мессенджере.

Его отправили в тюрьму

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в июле 2023 года во время его разведывательной "вылазки".

Суд признал злоумышленника виновным по факту несанкционированного распространения информации о движении, перемещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил информатору ФСБ 9 лет тюрьмы.

Приговоры для сообщников России