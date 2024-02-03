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В Украине вторая за день масштабная тревога из-за МиГ-31К

Украина, Суббота 03 февраля 2024 13:03
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В Украине вторая за день масштабная тревога из-за МиГ-31К Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украину 3 февраля снова охватила масштабная воздушная тревога. В России снова взлетел истребитель МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине уже во второй раз за сегодня. Первый раз был зафиксирован взлет МиГ-31К с российского аэродрома Моздок (Северная Осетия).

Второй истребитель МиГ-31К взлетел с аэродрома Саваслейка. Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу из-за угрозы запуска ракет.

Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:00

В Украине вторая за день масштабная тревога из-за МиГ-31К

Атака дронов 3 февраля

Этой ночью оккупанты выпустили по Украине 14 "Шахедов" и две ракеты Х-59. Силы ПВО сбили 9 беспилотников.

В Криворожском районе из-за атаки без света почти 15 тысяч человек, также обесточены две котельные. После обстрела в Кривом Роге ввели аварийные отключения света.

Позже в ДТЭК сообщили, что в Кривом Роге заживили критическую инфраструктуру и часть потребителей.

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