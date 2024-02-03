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В Україні друга за день масштабна тривога через МіГ-31К

Україна, Субота 03 лютого 2024 13:03
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В Україні друга за день масштабна тривога через МіГ-31К Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україну 3 лютого знову охопила масштабна повітряна тривога. У Росії знову злетів винищувач МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Масштабна повітряна тривога була вже вдруге оголошена в Україні за сьогодні. Перший раз був зафіксований зліт МіГ-31К з російського аеродрому Моздок (Північна Осетія).

Другий винищувач МіГ-31К злетів з аеродрому Саваслейка. Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу через загрозу запуску ракет.

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

Карта повітряних тривог станом на 13:00

В Україні друга за день масштабна тривога через МіГ-31К

Атака дронів 3 лютого

Цієї ночі окупанти випустили по Україні 14 "Шахедів" та дві ракети Х-59. Сили ППО збили 9 безпілотників.

У Криворізькому районі через атаку без світла майже 15 тисяч людей, також знеструмлені дві котельні. Після обстрілу у Кривому Розі ввели аварійні відключення світла.

Пізніше у ДТЕК повідомили, що у Кривому Розі заживили критичну інфраструктуру та частину споживачів.

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