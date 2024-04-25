В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина
Часть Украины охватила воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 13:04, воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Донецкая область;
- в Харьковской области.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Как сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), существует угроза применения баллистического вооружения с востока.
Угроза для Харьковской области
"Харьковская область - срочно в укрытие! Угроза с севера!", - написали Воздушные силы.
Не первая тревога
Около 10:30, 25 апреля, Украину охватила масштабная воздушная тревога. Тогда же она была связана со взлетом российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал".
Воздушная тревога продолжалась не более 20 минут.
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