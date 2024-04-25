В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)

Часть Украины охватила воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 13:04, воздушная тревога объявлена в: Киеве;

Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Донецкая область;

в Харьковской области. Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua) Как сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), существует угроза применения баллистического вооружения с востока. Угроза для Харьковской области "Харьковская область - срочно в укрытие! Угроза с севера!", - написали Воздушные силы. Не первая тревога Около 10:30, 25 апреля, Украину охватила масштабная воздушная тревога. Тогда же она была связана со взлетом российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал". Воздушная тревога продолжалась не более 20 минут.