Украине пришлось приостановить накопление газа в подземных хранилищах

В результате 22 октября запас газа в ПХГ даже незначительно снизился - на 0,01%.

По информации ОГТСУ, с 6 утра 20 октября импорт газа через Польшу, который ранее составлял более 9 млн млн кубометров в сутки, прекратился из-за плановых работ по модернизации на точке соединения систем Польши и Украины.

Возобновить импорт из Польши планируют уже 23 октября. В период 23-25 октября он будет ограничен 6,48 млн кубометров в сутки.