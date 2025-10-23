Україні довелося призупинити накопичення газу в підземних сховищах

Запаси газу на зиму

Україна планувала до початку опалювального сезону накопичити в підземних сховищах 13,2 млрд кубометрів газу. Із цього обсягу 4,6 млрд кубометрів планувалося імпортувати.

Заступник міністра енергетики України Микола Колесник 20 жовтня повідомив, що Україна "на 99,5%" виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку.

Росія восени 2025 року активізувала удари по газовій інфраструктурі України. в результаті було виведено з ладу до 60% потужностей внутрішнього видобутку.

Крім того, Росія почала атакувати конкретні об'єкти газопередачі, які забезпечують міста.

Незважаючи на важку ситуацію, масштабних обмежень щодо постачання газу через його дефіцит не прогнозується.