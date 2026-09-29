В Украине дорожают огурцы, картофель и сливы: актуальные цены на рынке на этой неделе
Цены на овощи и фрукты в Украине продолжают меняться вместе с сезонным предложением. За последнюю неделю подорожали огурцы, картофель, морковь и ряд фруктов, тогда как лук, сладкий перец и чеснок стали дешевле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.
Что происходит с ценами на овощи
Заметнее всего за неделю выросла цена на огурцы - с 30-55 до 40-60 гривен за кг. Картофель подорожал с 11-13 до 12-14 гривен, а морковь - с 10-15 до 12-15 гривен за кг.
Также дороже стали:
- кабачки - с 30-35 до 30-40 гривен за кг;
- баклажаны - с 40-50 до 40-60 гривен за кг.
В то же время продолжает дешеветь репчатый лук - с 12-16 до 11-15 гривен за кг. Цена сладкого перца снизилась с 30-60 до 30-55 гривен, а чеснока - с 60-170 до 60-150 гривен за кг.
Цены на белокочанную капусту, свеклу, помидоры, цветную капусту, брокколи, пекинскую капусту и острый перец за неделю не изменились.
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Слива подорожала вдвое
Наибольшее изменение во фруктовом сегменте пришлось на сливу. За неделю ее цена выросла с 20-40 до 40-80 гривен за кг.
Подорожали также:
- нектарины - с 80-110 до 100-120 гривен за кг;
- дыня - с 35-50 до 40-50 гривен;
- арбуз - с 10-12 до 10-15 гривен;
- виноград - с 50-100 до 60-120 гривен;
- киви - со 160-180 до 180-200 гривен.
Зато груши подешевели - с 25-60 до 20-50 гривен за кг.
Цены на яблоки, голубику, малину, персики, апельсины, лимоны, бананы и гранат остались на прежнем уровне.
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Что влияет на цены
На рынке сейчас заметна разная динамика в зависимости от конкретного продукта. Часть овощей дорожает на фоне изменения предложения , в то время как относительно лука и других позиций цены продолжают снижаться.
В частности, предложение репчатого лука на торговой площадке снова выросло. Он стал наиболее часто продаваемым товаром. Вдвое увеличилось количество продавцов столовой свеклы , также чаще предлагают морковь.
В то же время, предложение помидоров продолжает сокращаться. Реже продают сладкий перец, а продажи пекинской капусты и тыквы, напротив, выросли.
Во фруктово-ягодном сегменте больше всего предложений приходится на яблоки. Украинские участники наращивают продажи груш , а предложение хурмы из Узбекистана растет уже третью неделю подряд.
В то же время, виноград и сливу продавцы предлагали реже, а арбуз выбыл из топа продаж. Наибольшим спросом среди покупателей пользовались помидоры и овощи "борщового набора", а также яблоки, сливы и дыни.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что российские удары по складам и распределительным центрам заставляют украинские торговые сети перестраивать логистику. Поэтому отдельные товары могут временно исчезать с полок или продаваться в меньшем ассортименте, хотя дефицита продуктов в Украине не ожидается.
Также мы писали, что курс валют оказывает наибольшее влияние на цены импортных продуктов, в частности кофе, какао, бананов, тропических фруктов и отдельных морепродуктов. В то же время стоимость мяса гораздо больше зависит от внутреннего предложения, спроса и себестоимости производства.