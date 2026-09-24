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Главная » Жизнь » Общество

Почему в Украине дорожают продукты: разъяснение Минагрополитики

14:43 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Почему в Украине дорожают продукты: разъяснение Минагрополитики Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
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В Минагрополитики не видят спекулятивного влияния на цены на продукты. Там объясняют подорожание продовольствия объективными факторами, в частности логистикой и сезонностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, Госстат еженедельно мониторит цены на основные продукты, а Минагрополитики анализирует эти данные.

"Мониторинг не подтверждает никаких аномальных, "спекулятивных", ситуаций с резким удорожанием", - отметил Высоцкий.

Что влияет на цены

По словам министра, одним из факторов, влияющих на цены, является логистика. По оценке Минагрополитики, она потенциально может прибавлять в среднем около 2,5% к стоимости продуктов.

Также на цены могут влиять:

  • сезонные факторы;
  • подорожание горючего;
  • проблемы с логистикой
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В то же время сейчас влияние этих факторов, по словам Высоцкого, незначительное.

В Минагрополитики считают, что в настоящее время дополнительных мер по влиянию на ценовую ситуацию не требуется. В частности, нет необходимости дополнительного регулирования со стороны государственных органов, в том числе Антимонопольного комитета.

Ранее РБК-Украина рассказывало, есть ли в Украине дефицит продуктов питания и почему товары исчезают с полок магазинов.

Также мы писали, что Украина не планирует создавать масштабные государственные запасы продуктов, поскольку аграрное производство рассредоточено по регионам, а на рынке работают сотни производителей. В то же время, государство ограничивает торговую наценку на отдельные социально значимые товары до 10%, чтобы сдерживать необоснованный рост цен.

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