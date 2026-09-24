Почему в Украине дорожают продукты: разъяснение Минагрополитики
В Минагрополитики не видят спекулятивного влияния на цены на продукты. Там объясняют подорожание продовольствия объективными факторами, в частности логистикой и сезонностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, Госстат еженедельно мониторит цены на основные продукты, а Минагрополитики анализирует эти данные.
"Мониторинг не подтверждает никаких аномальных, "спекулятивных", ситуаций с резким удорожанием", - отметил Высоцкий.
Что влияет на цены
По словам министра, одним из факторов, влияющих на цены, является логистика. По оценке Минагрополитики, она потенциально может прибавлять в среднем около 2,5% к стоимости продуктов.
Также на цены могут влиять:
- сезонные факторы;
- подорожание горючего;
- проблемы с логистикой
В то же время сейчас влияние этих факторов, по словам Высоцкого, незначительное.
В Минагрополитики считают, что в настоящее время дополнительных мер по влиянию на ценовую ситуацию не требуется. В частности, нет необходимости дополнительного регулирования со стороны государственных органов, в том числе Антимонопольного комитета.
Ранее РБК-Украина рассказывало, есть ли в Украине дефицит продуктов питания и почему товары исчезают с полок магазинов.
Также мы писали, что Украина не планирует создавать масштабные государственные запасы продуктов, поскольку аграрное производство рассредоточено по регионам, а на рынке работают сотни производителей. В то же время, государство ограничивает торговую наценку на отдельные социально значимые товары до 10%, чтобы сдерживать необоснованный рост цен.