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Бешеные цены не "с потолка"? Какие продукты в Украине больше всего зависят от доллара

16:04 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко
Бешеные цены не "с потолка"? Какие продукты в Украине больше всего зависят от доллара Цена некоторых продуктов напрямую зависит от курса доллара (фото иллюстративное: Getty Images)
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Не все продукты в Украине поставляют отечественные фермеры или производители. Некоторые ценники напрямую зависят от курса валют.

Об этом рассказал в комментарии для РБК-Украина руководитель аналитического отдела ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.

Какие продукты зависят от курса доллара больше всего

Эксперт сообщил, что сегодня наиболее чувствительными к курсу валюты (доллара) остаются товары, которые Украина:

  • либо практически не производит;
  • либо производит в недостаточных объемах.

Речь идет, по его словам, прежде всего о таких продуктах:

  • кофе;
  • какао;
  • бананах;
  • других тропических фруктах;
  • части морепродуктов;
  • отдельных специях;
  • другом импортном сырье.
Читайте также: Экзотика, рыба и кофе: есть ли критическая зависимость Украины от импорта продуктов

Как именно влияет курс валют на цены в Украине

"Здесь - влияние курса достаточно прямое", - сообщил Гопка.

Он объяснил, что "импортер покупает продукцию за валюту", именно поэтому "изменение курса - постепенно отражается на гривневой цене".

Аналитик напомнил также, что из-за курса доллара и мировых цен в целом дорожают и отдельные ресурсы для украинских производителей:

  • техника;
  • горючее;
  • удобрения;
  • средства защиты растений;
  • оборудование;
  • упаковка.

"Но от этих факторов существенно зависят не все группы продуктов", - признал эксперт.

В качестве примера он привел цены на говядину или свинину, которые "гораздо больше зависят от внутреннего предложения, спроса и себестоимости производства, чем непосредственно от импорта".

Напомним, ранее мы рассказывали, что цены на продукты в мире выросли до максимума за четыре года.

Кроме того, мы объясняли, почему из супермаркетов исчезают продукты и каких цен ждать до конца года.

Читайте также, зачем Украина наращивает импорт продуктов и что интересного экспортирует в разные страны.

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