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В Украине из-за обстрелов оккупантов остановилась одна из ТЭС

Украина, Четверг 24 августа 2023 11:40
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В Украине из-за обстрелов оккупантов остановилась одна из ТЭС Фото: из-за обстрелов оккупантов остановилась одна из ТЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия утром 24 августа обстреляла одну из теплоэлектростанций в Украине. Она прекратила работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Враг продолжает осуществлять террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины. Сегодня, 24 августа, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, которая подвергалась неоднократным атакам ранее", - говорится в сообщении.

К счастью, из-за вражеской атаки никто не погиб. Однако серьезно повреждено оборудование ТЭС. После обстрелов энергетики приступят к ликвидации последствий и возобновлению работы станции.

ДТЭК добавляет, что с сентября прошлого года россияне 34 раза обстреляли энергетические предприятия компании. В результате вражеских атак погибли три энергетики, еще 28 сотрудников ДТЭК получили ранения. Также були погибшие и раненые среди работников подрядных организаций и спасателей.

Ситуация со светом в Украине

После многочисленных обстрелов энергосистемы Украины со стороны оккупантов ситуация со светом стабилизировалась. Однако энергетики предупреждают, что зима может быть сложной из-за новых атак врага.

Также в Генштабе ВСУ не исключают, что оккупанты могут активизировать обстрелы в холодный период.

Украинцев уже сейчас призывают экономить электроэнергию в пиковые часы - с 16:00 до 23:00, поскольку энергетическая система и некоторые объекты еще полностью не восстановились.

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