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Украинцев и дальше просят экономить свет в "пиковые" часы

Новина українською →
Украина, Среда 09 августа 2023 15:59
Украинцев и дальше просят экономить свет в "пиковые" часы Фото: украинцев и дальше просят экономить свет в "пиковые" часы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцев и дальше просят экономить электроэнергию в так называемые "пиковые" часы - с 16:00 до 23:00. Режим экономии просят "включить" даже, несмотря на то, что максимум потребления уменьшился 9 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

"Просим продолжить экономно потреблять электроэнергию, особенно в период пиковых нагрузок - с 16:00 до 23:00", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что 8 августа жара спала и максимум потребления сразу уменьшился на 4%.

"Столько электроэнергии способны выработать 2 блока электростанций. Вчера их не пришлось вводить в работу. Это яркий пример того, как жара влияет на работу энергосистемы", - добавили в "Укрэнерго".

Что просят делать

  • кондиционер замените более экономичным вентилятором. Если это невозможно, то охлаждайте помещение не ниже 23С.
  • выключайте мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;
  • переносите пользование на утренние или ночные часы суток, тех приборов, где это возможно (стиральная машина, посудомойка, бойлер);
  • выключайте свет при выходе из комнаты.

Ситуация с электроснабжением в Украине

На утро среды, 9 августа, максимальный уровень потребления электроэнергии в Украине снизился на 4% из-за спада жары. Это существенный показатель, который приравнивается к мощности почти двух тепловых энергоблоков, что не пришлось дополнительно включать. В то же время, необходимость экономии света никуда не делась. До этого в "Укрэнерго" просили экономить свет 5 июля.

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