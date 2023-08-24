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В Україні через обстріли окупантів зупинилася одна з ТЕС

Україна, Четвер 24 серпня 2023 11:40
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В Україні через обстріли окупантів зупинилася одна з ТЕС Фото: через обстріли окупантів зупинилася одна з ТЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія зранку 24 серпня обстріляли одну з теплоелектростанцій в Україні. Вона припинила роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Сьогодні, 24 серпня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала неодноразових атак раніше", - йдеться у повідомленні.

На щастя, через ворожу атаку ніхто не загинув. Проте серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після обстрілів енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків та відновлення роботи станції.

ДТЕК додає, що з вересня минулого року росіяни 34 рази обстріляли енергетичні підприємства компанії. Внаслідок ворожих атак загинули три енергетики, ще 28 співробітників ДТЕК отримали поранення. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників.

Ситуація зі світлом в Україні

Після численних обстрілів енергосистеми України з боку окупантів ситуація зі світлом стабілізувалася. Проте енергетики попереджають, що зима може бути складною через нові атаки ворога.

Також у Генштабі ЗСУ не виключають, що окупанти можуть активізувати обстріли у холодний період.

Українців вже зараз закликають заощаджувати електроенергію у пікові години - з 16:00 до 23:00, оскільки енергетична система та деякі об'єкти ще повністю не відновилися.

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