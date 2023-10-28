RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине из-за непогоды задерживается ряд поездов

Фото: в Украине из-за непогоды задерживаются поезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Ряд поездов в Украине сегодня, 28 октября, задерживаются из-за непогоды. Самая большая задержка составляет более четырех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Железнодорожники с ночи ликвидируют последствия непогоды. Отмечается, что в некоторых областях из-за ветра ветви деревьев упали на рельсы, возникли проблемы с сигнальной системой и электросетью.

По состоянию на 15:30 опаздывают 12 поездов дальнего следования. Самая большая задержка, более четырех часов, у поезда Ивано-Франковск - Черкассы.

"Укрзализныця" призывает пассажиров поездов, идущих с задержками, информировать проводников и стюардов о пересадках. Диспетчеры координируют движение и продолжительность остановок.

Просмотреть информацию о задержках поездов можно онлайн по ссылке.

Шторм в Украине

Сегодня западные, северные и центральные области Украины накрыла непогода. Шквальный ветер с дождем вызвали настоящий деревопад в ряде регионов. Из-за непогоды проблемы со светом наблюдают в 14 областях, обесточены более 300 тысяч потребителей.

Кроме того, в Киеве из-за штормового ветра есть жертвы и раненые.

Детальнее о последствиях сегодняшней непогоды - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрУкрзализныцяНепогода в Украине