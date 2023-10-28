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В Україні через негоду затримується низка потягів

Фото: в Україні через негоду затримуються потяги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Низка потягів в Україні сьогодні, 28 жовтня, затримуються через негоду. Найбільша затримка складає понад чотири години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Залізничники з ночі ліквідовують наслідки негоди. Зазначається, що у деяких областях через вітер гілки дерев впали на колії, виникли проблеми з сигнальною системою та електромережею.

Станом на 15:30 запізнюються 12 потягів далекого прямування. Найбільша затримка, понад чотири години, у потяга Івано-Франківськ - Черкаси.

"Укрзалізниця" закликає пасажирів потягів, які йдуть з затримками, інформувати провідників та стюардів про пересадки. Диспетчери координують рух і тривалість зупинок.

Переглянути інформацію про затримки потягів можна онлайн за посиланням.

Шторм в Україні

Сьогодні західні, північні та центральні області України накрила негода. Шквальний вітер з дощем спричинили справжній деревопад у низці регіонів. Через негоду проблеми зі світлом спостерігають у 14 областях, знеструмлені понад 300 тисяч споживачів.

Крім того, у Києві через штормовий вітер є жертви та поранені. 

Детальніше про наслідки сьогоднішньої негоди - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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