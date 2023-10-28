Жертвы, деревопад и отключения света: что известно о последствиях шторма в Украине

Украину в субботу, 28 октября, накрыл мощный шторм. Шквальный ветер и дождь вызвали деревопад. В результате непогоды есть жертвы и раненые.

Что известно о последствиях сегодняшней непогоды - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Telegram главы МВД Игоря Клименко, Facebook Министерства энергетики, ДТЭК Киевские электросети, пресс-служба ГСЧС, Telegram КГГА, мэра Киева Виталия Кличко, главы Львовской ОВА Максима Козицкого, главы Ровенской ОВА Виталия Коваля, главы Тернопольской ОВА Владимир ОВА, Киевской ОВА.

Сегодня на западе, севере и в центре Украины наблюдается шквальный ветер и дождь. Порывы ветра достигают 25 м/с.

Сильный ветер привел к падению веток и деревьев. По данным Минэнерго проблемы со светом возникли в 14 регионах: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Всего обесточено 1045 населенных пунктов, без света осталось 306 тысяч семей.

Киев

В столице бушевала непогода с самого утра. Мощный ветер не только срывал ветки, но и выкорчевывал деревья. Всего зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев.

По данным местных властей, в Киеве повреждены дом, три киоска, четыре автомобиля, остановка общественного транспорта.

В результате непогоды в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин в возрасте 65 и 35 лет. Также известно о семи людях, получивших травмы и перелом. Пятерых госпитализировали.

ДТЭК предупреждает о возможных аварийных отключениях в столице. В Киевской области по состоянию на 13:00 повреждено 305 линий электропередач и более 7350 подстанций. Больше всего отключений света фиксируется в Бориспольском, Броварском, Бучанском, Фастовском и Обуховском районах.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области самая тяжелая ситуация со светом. Там обесточены более 400 населенных пунктов. Кроме того, там отключились линии межгосударственного соединения с Венгрией.

Львовская область

Регион также накрыли дожди и шквальный ветер. Из-за непогоды во Львовской области остались без света 132 населенных пункта.

Винницкая область

Непогода привела к деревопаду в Виннице и еще 5 районах области. В областном центре ветки повредили два автомобиля, которые были припаркованы возле жилого дома.

Житомирская область

Спасатели сообщают, что из-за веток и деревьев по Житомирской области были частично заблокированы трассы, но их уже расчистили. В Коростышеве дерево упало на легковой автомобиль.

По состоянию на утро без света в Житомирской области было 36 населенных пунктов.

Закарпатская область

На Прикарпатье сегодня наблюдался не только шквальный ветер, но и сильный дождь. Ливни затопили подвалы жилых домов в Хустском и Мукачевском районах.

Ровенская область

В Ровенской области непогода привела к отключениям около 30 линий электропередач. Больше всего пострадал Ровенский район.

ГСЧС сообщила, что в результате непогоды повреждена крыша государственного историко-культурного заповедника Дубенский замок.

Тернопольская область

По данным ОВА, около 70 населенных пунктов пока без света из-за непогоды. Аварийные бригады энергетиков уже работают над восстановлением.

Задержки поездов

"Укрзализныця" сообщила, что из-за непогоды в Украине задерживаются 12 поездов дальнего следования. Самая большая задержка, более четырех часов, у поезда Ивано-Франковск - Черкассы.