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В Украине из-за непогоды задерживается ряд поездов

Украина, Суббота 28 октября 2023 16:13
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В Украине из-за непогоды задерживается ряд поездов Фото: в Украине из-за непогоды задерживаются поезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Ряд поездов в Украине сегодня, 28 октября, задерживаются из-за непогоды. Самая большая задержка составляет более четырех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Железнодорожники с ночи ликвидируют последствия непогоды. Отмечается, что в некоторых областях из-за ветра ветви деревьев упали на рельсы, возникли проблемы с сигнальной системой и электросетью.

По состоянию на 15:30 опаздывают 12 поездов дальнего следования. Самая большая задержка, более четырех часов, у поезда Ивано-Франковск - Черкассы.

"Укрзализныця" призывает пассажиров поездов, идущих с задержками, информировать проводников и стюардов о пересадках. Диспетчеры координируют движение и продолжительность остановок.

Просмотреть информацию о задержках поездов можно онлайн по ссылке.

Шторм в Украине

Сегодня западные, северные и центральные области Украины накрыла непогода. Шквальный ветер с дождем вызвали настоящий деревопад в ряде регионов. Из-за непогоды проблемы со светом наблюдают в 14 областях, обесточены более 300 тысяч потребителей.

Кроме того, в Киеве из-за штормового ветра есть жертвы и раненые.

Детальнее о последствиях сегодняшней непогоды - читайте в материале РБК-Украина.

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