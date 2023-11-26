В Украине из-за непогоды остались без света 400 населенных пунктов в 10 областях, - Зеленский

"Сегодня на значительной территории Украины чрезвычайно сложные погодные условия. Особенно сложно в южных регионах", - заявил он.

По его словам, сейчас работают и будут работать круглосуточно подразделения ГСЧС Украины, Национальная полиция, коммунальные службы и местные власти.

"Я прошу всех граждан Украины в районах, где царит непогода: пожалуйста, будьте максимально осторожными. При необходимости, пожалуйста, обращайтесь в ГСЧС Украины, Национальную полицию, в другие наши государственные и коммунальные структуры", - заявил он.

Зеленский добавил, как только будет возможно, энергетики возобновят подачу электричества всем городам и селам, в которых из-за непогоды сейчас есть временное обесточивание.

"По состоянию на это время это около 400 населенных пунктов в десяти областях. В частности, в Одесской, Николаевской, в Кировоградской, в Черкасской, Киевской областях уже развернуты и работают оперативные штабы. На дороги, где это нужно, выведена спецтехника", - заявил президент.

Он поблагодарил всех, кто и сейчас задействован, и завтра будет работать, чтобы защитить от этой непогоды и чтобы как можно быстрее вернуть нормальное жизнеобеспечение всем украинским общинам.

Непогода в Украине

26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. Только через несколько часов утром произошло почти 50 ДТП. Все подробности можно прочитать по ссылке.

При этом завтра по всей территории Украины ожидается снегопад. Местами предупреждают о снежных заносах, вьюгах и гололедице.

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