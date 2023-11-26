В Україні через негоду залишилися без світла 400 населених пунктів у 10 областях, - Зеленський

"Сьогодні на значній території України надзвичайно складні погодні умови. Особливо складно в південних регіонах", - заявив він.

За його словами, наразі працюють і працюватимуть цілодобово підрозділи ДСНС України, Національна поліція, комунальні служби та місцева влада.

"Я прошу всіх громадян України в районах, де панує негода: будь ласка, будьте максимально обережними. За потреби, будь ласка, звертайтеся до ДСНС України, Національної поліції, до інших наших державних і комунальних структур", - заявив він.

Зеленський додав, щойно буде можливо, енергетики відновлять подання електрики всім містам і селам, у яких через негоду зараз є тимчасове знеструмлення.

"Станом на цей час це близько 400 населених пунктів у десяти областях. Зокрема, в Одеській, Миколаївській, в Кіровоградській, в Черкаській, Київській областях уже розгорнуті та працюють оперативні штаби. На дороги, де це потрібно, виведено спецтехніку", - заявив президент.

Він подякував всім, хто і зараз задіяний, і завтра працюватиме, щоб захистити від цієї негоди й щоб якнайшвидше повернути нормальне життєзабезпечення всім українським громадам.

Негода в Україні

26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Лише за кілька годин вранці сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці можна прочитати за посиланням.

При цьому завтра по усій території України очікується снігопад. Місцями попереджають про снігові замети, хуртовини й ожеледицю.

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