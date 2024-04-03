В Украине из-за непогоды без света остались более 300 населенных пунктов в 7 областях

Из-за непогоды и шквального ветра в Украине без света остались больше 300 населенных пунктов. Отсутствие электроэнергии зафиксировали сразу в 7 областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго и ДТЭК.

"Из-за непогоды в Украине обесточены 337 населенных пунктов", - говорится в сообщении Минэнерго.

В частности, в Киевской области без света остались 180 населенных пунктов, в Черниговской - 58, в Житомирской - 48, в Хмельницкой - 22, в Днепропетровской - 20, в Черкасской - 5, в Кировоградской - 4 населенные пункты.

Как отметили в ДТЭК, на утро 3 апреля энергетикам ДТЭК удалось:

возобновить работу 125 линий;

вернуть свет 113 тысячам семей в 276 населенных пунктах.

"Больше всего пострадала от непогоды северная часть Киевской области. Сильный ветер привел к массовому падению конструкций зданий, деревьев и сухих веток на линии электропередач", - добавили в компании.

Погода в Украине

Вечером вторника, 2 апреля, большинство регионов Украины накрыл шквальный ветер. Сообщалось, что без света осталось 276 населенных пунктов. Также в ДТЭК сообщали, что из-за непогоды энергетики переходят в усиленный режим работы.

3 апреля по прогнозам синоптиков снова возможны сильные порывы ветра. Энергетики готовы в усиленном режиме устранять аварии в случае их возникновения.