Сорванные крыши, поваленные деревья и отсутствует свет. Украину накрыл шквальный ветер

Где отсутствует электроэнергия

Как сообщили в Минэнерго, Украину накрыл шквальный ветер. Из-за непогоды по состоянию на 18:00 было обесточено 276 населенных пунктов.

Больше обесточений - в Киевской области. Там без света около 34,2 тысяч потребителей в 120 населенных пунктах.

В Хмельницкой области без напряжения оставался 61 населенный пункт, всего - более 9,4 тысяч абонентов.

На Закарпатье из-за непогоды - без питания 42 населенных пункта. Там сильный ветер оставил без света около 10 тысяч потребителей.

В Житомирской области обесточены 32 населенных пункта, а в Днепропетровской - 21.

Непогода в Киевской области

Позже Киевская областная военная администрация показала последствия ненастья в области. Там был зафиксирован ряд случаев разрушения кровель в зданиях и падения деревьев в районах области:

Бучанском;

Белоцерковском;

Вышгородском;

Обуховском;

Бориспольском.

По состоянию на 20.00 сообщений о пострадавших в результате ухудшения погодных условий не поступало. Однако зафиксировано почти 30 обращений по поводу повреждений.

Фото: ненастье в Киевской области 2 апреля (t.me/kyivoda)

В частности, речь идет о разрушении крыш ряда частных домов, социальных заведений, одного из предприятий, гаражей, а также падении деревьев и заборов на линии электропередач, автомобили, автодороги и т.д.

По информации энергетиков непогода привела к авариям в сетях. Отключены 42 линии 10 кВ. Также в ДТЭК сообщали, что из-за непогоды энергетики переходят в усиленный режим работы.

Как отметили в ДТЭК, больше всего от стихии пострадал Белоцерковский район.

Погода в Украине

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. Завтра в подавляющей части регионов страны пройдут дожди.

В Киеве местами дождь, гроза. Сильный западный ветер до порывов 15-18 м/с.

Ожидается понижение температуры воздуха ночью до +7+10 градусов, днем до +16 градусов.

Как ранее рассказывал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло а небо будет ясным.

В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.

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