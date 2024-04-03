В Україні через негоду без світла залишились більше 300 населених пунктів в 7 областях

Через негоду та шквальний вітер в Україні без світла залишилися понад 300 населених пунктів. Відсутність електроенергії зафіксували одразу у 7 областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго та ДТЕК.

"Через негоду в Україні знеструмлено 337 населених пунктів", - йдеться у повідомленні Міненерго.

Зокрема, у Київській області без світла залишились 180 населених пунктів, у Чернігівській - 58, у Житомирській - 48, у Хмельницькій - 22, у Дніпропетровській - 20, у Черкаській - 5, у Кіровоградській - 4 населені пункти.

Як зазначили в ДТЕК, на ранок 3 квітня енергетикам ДТЕК вдалося:

відновити роботу 125 ліній;

повернути світло 113 тисячам родин у 276 населених пунктах.

"Найбільше постраждала від негоди північна частина Київської області. Сильний вітер призвів до масового падіння конструкцій будівель, дерев та сухих гілок на лінії електропередач", - додали у компанії.

Погода в Україні

Ввечері вівторка, 2 квітня, більшість регіонів України накрив шквальний вітер. Повідомлялось, що без світла залишилися 276 населених пунктів. Також у ДТЕК повідомляли, що через негоду енергетики переходять у посилений режим роботи.

3 квітня за прогнозами синоптиків знов можливі сильні пориви вітру. Енергетики готові в посиленому режимі ліквідовувати аварії в разі їх виникнення.