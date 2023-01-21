В Украине из-за взятки задержали замминистра, - источники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в парламенте и правоохранительных органах.

При этом, как отмечают СМИ, правоохранители проводят расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или связанное с вымогательством неправомерной выгоды).

РБК-Украина также направило запрос в НАБУ по поводу задержания Лозинского.