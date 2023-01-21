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В Украине из-за взятки задержали замминистра, - источники

Фото: Василий Лозинский, заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры (facebook.com/lozvasyl)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски и задержали заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в парламенте и правоохранительных органах.

При этом, как отмечают СМИ, правоохранители проводят расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или связанное с вымогательством неправомерной выгоды).

РБК-Украина также направило запрос в НАБУ по поводу задержания Лозинского.

Напомним, 4 ноября стало известно, что Кабмин назначил Василия Лозинского временно исполняющего обязанности министра развития общин и территорий Украины.

Позже в начале декабря правительство создало новое министерство путем соединения Министерства инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий в Украине, его возглавил Александр Кубраков, а Лозинский был назначен его заместителем.

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