ua ru
Пт, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин назначил временного главу Минрегиона: кто получил должность

Новина українською →
Киев, Пятница 04 ноября 2022 12:13
Кабмин назначил временного главу Минрегиона: кто получил должность Фото: Василий Лозинский (facebook.com/lozvasyl)
Автор: Мария Кучерявец

Кабмин назначил временно исполняющего обязанности министра развития общин и территорий Украины. Им стал Василий Лозинский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

"Положить временно с 4 ноября 2022 г. исполнение обязанностей министра развития общин и территорий Украины на первого заместителя министра развития общин и территорий Украины Лозинского Василия Мироновича", - говорится в документе.

Что известно о Лозинском

Василий Лозинский родился 14 февраля 1986 г. в г. Мостиске Львовской области.

Он занимал ряд должностей во Львовской облгосадминистрации, работал в Департаменте экономического развития.

В 2019-2020 гг. был первым заместителем главы Львовской облгосадминистрации.

А уже с мая 2020 стал первым заместителем министра развития общин и территорий Украины (с 3 ноября 2022 стал временным главой ведомства).

Напомним, что 3 ноября Верховная рада уволила Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий Украины. После чего этого эта должность стала вакантной.

Добавим, что Чернышова назначили новым главой "Нафтогаза".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство развития громад и территорий
NEWS
ВСУ усиливают штурмы возле Кременной, а оккупанты наступают вблизи Бахмута: карты боев
ВСУ усиливают штурмы возле Кременной, а оккупанты наступают вблизи Бахмута: карты боев
DAILY
Что происходит в Кабмине Шмыгаля и зачем Зеленскому слияние министерств
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в Кабмине Шмыгаля и зачем Зеленскому слияние министерств