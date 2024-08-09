РФ снимает войска для защиты Курска: как это повлияет на ситуацию на фронте

Прорыв границы в Курской области заставил россиян перебрасывать свои резервы по другим направлениям фронта, в частности из Донецкой области. Это все может сыграть в интересах украинских защитников.

Откуда россияне перебрасывают силы под Курск и как именно это может повлиять на ситуацию на фронте, - в материале РБК-Украина .

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Что известно о переброске войск РФ в Курскую область

По сообщениям российских СМИ и Telegram-каналов, армия РФ начала перебрасывать в Курскую область подразделения из Белгородской и Донецкой областей. В частности, российские государственные агентства опубликовали видеоролики, на которые попала колонна российской техники, двигавшаяся в сторону района Суджи, где уже несколько дней продолжаются бои.

Один из российских "военкоров" отмечал, что в этой колонне, заехавшей со стороны Белгородской области, перевозились самодельные машины огневой поддержки на базе МТ-ЛБ, а также 152-миллиметровые гаубицы "Мста-С". Также о прибытии в Курскую область сообщила российская бригада "Пятнашка", до этого участвовавшая в боях вблизи Часового Яра в Донецкой области.

По данным российских СМИ, были и другие военные колонны, которые перебросили в Курскую область для "сдерживания" так называемого прорыва в районе Суджи. Но доехать до места назначения удалось не всем.

Так, сегодня утром в российских Telegram-каналах появилось видео разбитой колонны в районе Рыльска. Эта колонна состояла преимущественно из грузовиков, перевозивших солдат. На кадрах можно увидеть много ликвидированных россиян и сожженную автотехнику.

По неофициальным оценкам, в результате этого удара российская армия могла потерять почти целый батальон. Некоторые российские "военкоры" уже успели назвать это самой большой потерей с начала вторжения в Украину.

О переброске российских войск сообщают и украинские наблюдатели. Так, по информации Telegram-канала "Николаевский Ванек", россияне сняли находившиеся на восстановлении резервы с Купянского направления, а по словам военного аналитика Александра Мусиенко, враг отказался привлекать резервы на направлении Нью-Йорк - Торецк и готовится перебросить их в Курскую область.

Как переброска российских войск может повлиять на фронт

Как объяснил Мусиенко в комментарии РБК-Украина, то, что Россия начала перебрасывать в Курскую область войска с других направлений - очевидно и абсолютно прогнозируемо. По его мнению, это была одна из целей прорыва в Курской области.

"В принципе, с точки зрения украинской обороны на Востоке, стратегия с отвлечением российских резервов на Курскую область работает и, очевидно, это должно снизить давление как раз на нашу группировку в Донецкой области. Это очень хорошая история", - сказал он.

По словам аналитика, благодаря этой переброске российских войск в Курскую область давление оккупантов на определенных направлениях фронта может ослабиться и враг может проводить меньше атак и наступлений.

"В итоге, это помогает нашей обороне, которая действует непосредственно на фронте. То есть это ускоряет остановку наступательных действий российских войск на Востоке. Это должно ускорить упадок сил и непосредственно истощение российских подразделений для того, чтобы наступил момент, когда они потеряют возможности для наступательной активности", - объяснил Мусиенко.

Но, несмотря на очевидно сложную для российской армии обстановку в Курской области, российское руководство в своих заявлениях утверждает, что контролирует ситуацию. А российские минобороны и генштаб на столько запутались во лжи, что, по их заявлениям, можно сделать вывод, что украинских сил на территории Курской области уже не должно быть.

Но даже российские СМИ отмечают, что за три дня "прорыва" российские власти по меньшей мере шесть раз заявляли о "победе" в Курской области. В то же время главарь Чечни Рамзан Кадыров попытался "успокоить" россиян обещанием "хороших результатов через 2-3 дня".

"Эти заявления делаются, чтобы попытаться хоть как-то продемонстрировать уверенность в том, что все будет нормально. Тем более ожидать чего-то другого сейчас в их заявлениях не приходится. Ситуация такова, что наши силы укрепляются, кроме продвижения и расширения плацдарма. Поэтому 2-3 дня - это очень такие смелые заявления", - прокомментировал заявления российских представителей Мусиенко.

Он также напомнил недавнюю публикацию в Bloomberg о том, что начальник российского генштаба Валерий Герасимов знал о готовящемся нападении на Курскую область, но проигнорировал его. По мнению Мусиенко, это может свидетельствовать о двух вещах.

"Это значит, что либо он сознательно это сделал, потому что ему надоело смотреть и наблюдать, как по приказам Путина российская армия теряет боеспособность окончательно, либо он просто боится докладывать Путину о каких-то плохих результатах", - сказал он.