В Украине не хватает рабочих: какие работники в дефиците даже при высоких зарплатах

В Украине сохраняется дефицит кадров в ряде сфер, даже несмотря на существенный рост зарплат. Труднее всего работодателям найти работников физического труда - так называемых "синих воротничков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику OLX Работа.

Какие вакансии труднее всего закрыть

Аналитики исследовали данные за последние четыре года и выяснили, что перечень дефицитных профессий постоянно менялся.

2022 год. Меньше всего откликов было на вакансии работы за рубежом (повара, няни, сварщики). Также не хватало работников в сельском хозяйстве, банковской сфере и недвижимости.

2023 год. Тенденция сохранилась - работа за рубежом снова оказалась среди наименее привлекательных для кандидатов. К дефицитным добавились агрономы и вакансии в розничной торговле.

2024 год. Основной дефицит возник в сфере производства. Труднее всего было найти механиков, конструкторов и технологов. В "дефицитном списке" оставались агрономы и продавцы.

2025 год. Тренд продолжился. Меньше всего откликов собрали вакансии в недвижимости, торговле и производстве. В список снова вернулась работа за рубежом.

Зарплаты растут, но людей не хватает

Рост зарплат не решил проблему:

зарплата агронома выросла с 15 тыс. гривен в 2022 году до 25 тыс. гривен в 2025-м;

на производстве оклады поднялись с 15 тыс. гривен до почти 27 тыс. гривен.

Наибольший скачок произошел именно в 2025 году, когда конкуренция за кадры резко усилилась.

Что это означает

Спрос на "синих воротничков" остается стабильно высоким. Речь идет о профессиях, предусматривающих физический труд в производстве, промышленности и агросекторе.

По прогнозам экспертов, этот тренд сохранится и в дальнейшем. Наряду с мобилизацией стране нужны работники для стабильного функционирования экономики. Для соискателей это открывает больше возможностей и шанс на более высокие зарплаты.